Varejão aprova recomeço e quer mini-férias antes de decidir futuro

PAULO ROBERTO CONDE, ENVIADO ESPECIAL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com um ano e três meses de atraso, Anderson Varejão sentiu a emoção de entrar no ambiente olímpico. Após ficar fora dos Jogos do Rio por causa de uma lesão, nesta segunda-feira (27) ele ajudou o Brasil a vencer a Venezuela por 72 a 60, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2019, na mesma Arena Carioca 1 que sediou o basquete na Olimpíada. Varejão fez 16 pontos e pegou 12 rebotes na vitória. As participações no jogo no Rio e na última sexta-feira (24), contra o Chile -vitória por 86 a 73-, deram-lhe um sentimento de reafirmação. O ala-pivô, que atuou 13 temporadas na NBA e está sem clube desde fevereiro, foi muito aplaudido e teve o nome gritado pelos torcedores. "Eu me senti muito bem. Passei por um momento muito triste por ter ficado fora da Olimpíada, mas hoje [nesta segunda] pude fazer minha estreia e acho que fui bem", disse o jogador de 35 anos depois do jogo. Varejão contou que, no aquecimento do duelo contra o Chile, chegou a se emocionar porque não sabia se teria outra chance na equipe. "Deu vontade de chorar. As pessoas não entendem a dificuldade que é treinar sozinho. É duro, não é nada fácil", afirmou. Nos nove meses de inatividade, o jogador treinou a maior parte do tempo em Cleveland, sob cuidados de preparadores físicos. Seu próximo objetivo é voltar a atuar em uma equipe. Varejão tem como prioridade retornar à NBA, mas pode acabar no Flamengo, que já demonstrou interesse por ele. "Eu não tenho nada decidido. A única coisa que sei é que agora vou para casa, para Vitória [Espírito Santo], passar duas semanas com a família." Novo técnico da seleção, o croata Aleksandar Petrovic se disse satisfeito com as duas vitórias nas eliminatórias. "O mais importante é poder tirar conclusões para as próximas janelas", comentou. O Brasil volta a atuar pela competição em fevereiro, em duas partidas em casa contra Colômbia e Chile. A equipe nacional lidera o grupo B da seletiva das Américas. "Estou trabalhando há 45 dias [no Brasil] e estou muito bem. O ambiente é ótimo entre os jogadores e isso é uma coisa muito importante", complementou. Petrovic expressou o desejo de que Varejão consiga uma equipe o quanto antes para não perder ritmo. "É importante que Anderson feche um contrato logo. Para a seleção, é muito importante."