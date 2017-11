Programa de TV do PMDB terá ataques a Joesley e Janot

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer autorizou o PMDB a divulgar um programa com gravações de conversas entre o empresário Joesley Batista e seus advogados, com o objetivo de desqualificar a delação de executivos da JBS e a atuação do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. O vídeo de dez minutos, ao qual a reportagem teve acesso, será veiculado a partir desta terça (28) em rede nacional, com a tese de que uma "falsa prova" utilizada por Janot ao apresentar as denúncias contra Temer "provocou uma das maiores crises" do país. Na peça, o PMDB mostra notícias sobre a alta do dólar e a queda na Bolsa para justificar a ideia de que a gravação de um diálogo entre Temer e Joesley, no qual Janot interpretou que houve aval do presidente para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, causou um "estrago grande". Em seguida, o vídeo estampa foto de Joesley e o áudio de conversa entre ele e seus advogados. Nela, o empresário diz que Janot quer "ou ser presidente da República, ou indicar quem vai ser". Segundo aliados, Temer decidiu atacar nominalmente Joesley e o ex-procurador-geral, mas ordenou que sua equipe de criação delegasse as falas a uma apresentadora, para não desgastar ainda mais sua imagem. O programa faz referência irônica a um "auxílio luxuoso" do ex-procurador Marcelo Miller aos irmãos Batista para fechar a delação e ao vazamento de conversa entre Joesley e Ricardo Saud, que resultou na revisão do acordo e prisão de ambos. Temer só aparece no fim da peça, com discurso curtíssimo. Comenta que "ter a honra atacada dói, dói bastante, mas não se compara à dor do desemprego, da sobrevivência e da injustiça social". "Já está mais barato para viver e poderia estar ainda melhor não fossem as tentativas de desestabilizar o governo", diz a apresentadora. O programa ataca ainda o PT e traz um quadro nomeado "pare e compare" com dados sobre inflação, juros e safra agrícola. No início do mês, um documento com esse título distorcia alguns desses dados em favor de Temer.