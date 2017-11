Com Jael festejado, Grêmio chega a Argentina para final da Libertadores

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Com a presença de aproximadamente 70 torcedores, o Grêmio chegou ao hotel Sheraton, no bairro Retiro, região central de Buenos Aires, onde ficará concentrado para o jogo contra o Lanús, marcado para quarta-feira (29), às 21h45 (horário de Brasília), pela segunda partida da final da Copa Libertadores. A delegação pousou por volta da 0h30 no aeroporto de Ezeiza, onde já foi recebida por alguns torcedores, que tiraram fotos com Barrios, Marcelo Grohe e Luan. Uma hora depois, o grupo chegou ao hotel O atacante Luan e o treinador Renato Gaúcho foram os mais festejados pelos torcedores. Outro que teve o seu nome gritado foi o atacante reserva Jael, 29. Ele está em alta com os torcedores após o passe de cabeça para Cícero marcar o gol da vitória gremista sobre o rival argentino por 1 a 0, na última quarta-feira (22), em Porto Alegre. Na temporada, ele participou de 17 jogos e ainda não marcou gols. Com a vitória no jogo de ida, o time tricolor precisa de um empate para garantir o tricampeonato. Antes de chegar a Buenos Aires, a torcida gremista fez uma grande festa no embarque da delegação em Porto Alegre. Cerca de três mil pessoas compareceram ao Aeroporto Internacional Salgado Filho. O treinador Renato Gaúcho trouxe 29 jogadores para Buenos Aires. Na lista, estão o meia-atacante Douglas, que se recupera de uma cirurgia no joelho, o lateral esquerdo Marcelo Oliveira, com lesão muscular na coxa direita, o volante Maicon -se recupera de uma cirurgia no tendão de Aquiles- e o zagueiro Kannemann, suspenso. A provável formação do Grêmio para o duelo contra o Lanús é Marcelo Grohe, Edilson, Geromel, Bressan e Cortez; Jailson, Arthur, Ramiro e Luan; Barrios e Fernandinho.