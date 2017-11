Ciclista morre após ser atropelado por ônibus em bairro nobre de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ciclista de 28 aos morreu após ser atropelado por um ônibus fretado na região do Morumbi, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, por volta das 23h desta segunda-feira (27). O atropelamento ocorreu no cruzamento das avenida Giovanni Gronchi e Guilherme Dumont Villares, onde não há ciclovia nem ciclofaixa. Após o acidente, o motorista do ônibus permaneceu no local. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram enviadas para socorrer o ciclista, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. A avenida Giovanni Gronchi ficou parcialmente interditada no trecho do acidente até às 2h30 desta terça-feira (28).