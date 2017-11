COPE deflagra megaoperação no Litoral do Paraná

Mais de 60 policiais civis do COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), unidade de elite da Polícia Civil do Paraná, e da Denarc (Divisão de Narcóticos), com auxílio de cães farejadores, cumprem na manhã desta terça-feira (28) mandados de busca e apreensão na cidade de Matinhos, no Litoral do Paraná.

Serão cumpridos 22 mandados de busca. A operação policial mira a ação de traficantes de drogas, foragidos da Justiça, homicidas, além de pessoas suspeitas de roubos, furtos e posse ilegal de armas.

Mais detalhes em breve