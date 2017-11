Maria Vitória aceita que Inácio está morto em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No Rio, Lucinda (Andreia Horta) se tranquiliza ao saber que Inácio (Bruno Cabrerizo) não viu o recital. Lucinda contrata Leonor. Otávio (Marcel Otávio) liga para Tomaso (Ricardo Vianna) na confeitaria. Lucerne (Regina Duarte) manda Pé de Cabra seguir Vicente (Bruno Ferrari). Edgar sugere que façam um novo evento para promover o Grêmio Cultural. Otávio critica Tomaso por pensar em desistir de colocar uma bomba no navio. Helena (Jessika Alves) sugere um presente para Maria Vitória (Vitória Strada) dar a Vicente. Pé de Cabra segue Vicente sem ser visto. Emília aconselha Carolina a se manter afastada de Vicente. Nicota (Olívia Araújo) recebe flores de um admirador. Em Morros Verdes, Tereza (Olivia Torres) implora que José Augusto (Tony Ramos) não a deixe se casar com Macário. No Rio, chega o dia do casamento de Lucinda e Inácio. Maria Vitória confirma a ida de Geraldo e Helena à cerimônia de despedida para Inácio. Otávio conspira com Nicola, Umberto e Tomaso. Lucerne cobra informações de Pé de Cabra. Maria Vitória joga as supostas cinzas de Inácio no mar. Inácio e Lucinda se casam.