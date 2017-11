Renato se declara para Clara e afirma que a resgatará em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato (Rafael Cardoso) questiona os motivos de Sophia (Marieta Severo) para internar Clara (Bianca Bin). Gael (Sergio Guizé) não se conforma com a mudança de Estela (Juliana Caldas). Renato é rude com a sogra. Sophia percebe o relógio novo de Cido. Renato comenta com Samuel (Eriberto Leão) que pensa em iniciar um mestrado e o diretor o apoia. Cido leva Estela e Rosalinda para Pedra Santa. Renato sonda Lívia (Grazi Massafera) sobre uma possível volta de Clara. Nicácio contrata Odair para trabalhar em seu salão. Renato avisa que irá viajar e Lívia se incomoda. Estela conhece Juvenal. Renato aparece na clínica, se declara para Clara e afirma que a resgatará do local.