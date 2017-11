Luiza finge um acidente para ser socorrida por Malagueta em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eric (Mateus Solano) comenta com Luiza (Camila Queiroz) que teme que Isabel conte o que sabe à polícia. Luiza aconselha Eric a conversar com a filha, temendo as revelações de Isabel. Antônia (Vanessa Giácomo) consegue convencer Isabel a contar tudo o que sabe sobre Eric e Mirella. Lígia (Angela Vieira) confessa a Lourenço (Rômulo Neto) que sabia das contas bancárias de Athaíde (Reginaldo Faria) no exterior. Luiza revela a Antônia que já conhecia o segredo de Mirella. Eric se surpreende quando Maria Pia (Mariana Santos) diz que não gosta de Bebeth. Isabel deixa Bebeth atônita ao contar à menina a verdade que escondeu a pedido de Eric. Luiza finge um acidente para ser socorrida por Malagueta (Marcelo Serrado) e ter acesso a sua casa. Bebeth desmaia e Eric a ampara.