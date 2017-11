Opção do Inter por Odair não garante a permanência de Abel Braga nas Laranjeiras

LEO BURLÀ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Abel flertou com o Palmeiras, foi namorado pelo Internacional, mas ainda discute a continuidade de sua relação com o Fluminense. No último fim de semana, o Inter efetivou Odair Hellmann como seu treinador, mas a diminuição do leque de possibilidades não fará com que o treinador permaneça automaticamente nas Laranjeiras. Mesmo sem ter mais em mãos a oferta dos gaúchos, o "fico" de Abel ao Fluminense só ocorrerá após a já anunciada conversa com o presidente Pedro Abad. Na ocasião, o comandante falará da urgência em encorpar a equipe e pedirá informações sobre o real cenário econômico do clube para 2018. Se sentir que não terá melhores condições, o técnico deixará o comando da equipe. "Não falei que quero sair, o presidente não disse que quer que eu vá. Temos de ter certeza pelo menos daquilo que vamos sonhar para o ano que vem. Os objetivos estão nos sonhos e não se conquistam com sorte. São conquistados com muito trabalho e entrega", disse. Apesar de sinalizar que deseja permanecer, o que também é um desejo de Abad, Abel já não esconde de ninguém a sua insatisfação com o rendimento de seu time nesta parte final de 2017. Ainda que as lesões tenham assombrado o Fluminense, o treinador crê que a excessiva juventude do time é um empecilho para o trabalho. Após a derrota por 2 a 1 para o Sport, o técnico, cujo contrato termina em dezembro de 2018, deixou muito clara a sua irritação com o futebol apresentado pelo Fluminense e indicou a necessidade por mudanças radicais na formação do time. "Quero para o ano que vem uma equipe que seja mais competitiva. Até que jogue menos, mas que seja mais pesada em campo, que duele mais. Temos de rever muita coisa de forma interna, coisas em relação a grupo. Alguns caminhos que seguimos precisam ser mudados". Sem maiores aspirações no Campeonato Brasileiro, o Fluminense inicia nesta terça-feira a última semana de trabalho de 2017. Sem razões para festejar no ano, a equipe encerrará sua participação na competição nacional diante do Atlético-GO, domingo (3), às 17h, no Olímpico.