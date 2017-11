A pedido dos taxistas, Urbs desobriga bandeira 2 em Curitiba

(foto: Arquivo Bem Paraná/Valquir Aureliano)

Diante da concorrência dos aplicativos de transporte, como Uber e Cabify, a União dos Taxistas de Curitiba (UTC) protocolou na Urbs um pedido para que os táxis rodem com bandeira 1 em dezembro. Segundo o presidente da UTC, Eduardo Fernandes, o movimento de horário de bandeira 2 em dias úteis em fim de semana já caiu 80%. "O transporte individual passa por grandes mudanças e precisamos acompanhar", disse ele. Na manhã desta terça (28), a assessoria da Urbs informou que acatou o pedido da UTC e não haverá obrigatoriedade da bandeira 2. Cada taxista poderá optar em rodar em bandeira 1 ou 2 durante o mês de dezembro.

Nos dias úteis, a Bandeira 2 vigora das 20 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte. Aos sábados, a partir das 13 horas e nos domingos e feriados, o dia todo, até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Em dezembro, a bandeira 2 passaria a valer durante o dia todo como uma espécie de décimo-terceiro dos taxistas.

A medida não foi bem vista por toda a categoria. Na página do Facebook da UTC, vários taxistas se posicionaram contra a proposta do fim da bandeira 2, mas a UTC afirmou que a medida é facultativa.