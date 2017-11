Decoração de Natal em shopping de Curitiba pega fogo

Pela manhã, havia pouco resquìcios do incêndio (foto: Geraldo Bubniak)

Um curto-circuito na decoração de Natal causou um incêndio no Shopping Curitiba no início da madrugada desta terça (28). Como o quartel fica perto do local, os bombeiros chegaram em poucos minutos e controlaram o fogo rapidamente.

Ninguém ficou ferido, O relatório oficial sobre as causas do incêndios sai nos próximos dias.