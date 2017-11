Após colisão, caminhão explode e pega fogo na BR-376 e deixa um morto

(foto: Divulgação/PRF)

Uma colisão traseira envolvendo um caminhão basculante e um caminhão-tanque deixou uma pessoa ferida gravemente e outra morta, carbonizada, em Tibagi/PR, na BR 376, km 414, na noite de segunda (27). O caminhão-tanque colidiu na traseira do caminhão basculante, que estava parado na pista, explodiu e pegou fogo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambos os veículos seguiam sentido norte do Estado e o veículo basculante carregado com fertilizantes, placas de Almirante Tamandaré (PR), teve pane mecânica e parou sobre a pista, quando o veículo de placas Bom Retiro (SC), carregado com gasolina, não conseguiu parar e nem desviar, colidindo na traseira do veículo com fertilizantes. Com o impacto, ambos os veículos pegaram fogo. Houveram diversas explosões. A pista ficou totalmente interditada por aproximadamente 4h30.



O condutor do caminhão basculante, no momento do impacto, estava fora do veículo e sofreu lesões graves e foi encaminhado para PA de Ponta Grossa. Já o condutor do caminhão-tanque foi a óbito, carbonizado no local.

Durante esta terça (28), será realizado o transbordo do combustível restante e da carga de fertilizantes. Por envolver combustível, o transbordo será realizado por empresa especializada. A pista sentido Norte permanece com uma faixa interditada.