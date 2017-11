Com novo patrocínio, Botafogo dobra inscritos e cresce 500% em venda de camisa

BERNARDO GENTILE RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A parceria entre Botafogo e os irmão Felipe Neto e Luccas Neto trouxe resultados relevantes para o clube em poucos dias. Após o anúncio na sexta-feira (24), o número de inscritos da "Botafogo TV" no YouTube passou de 57 mil para 95 mil. Além disso, o time carioca teve um crescimento de 500% na venda de camisas infantis do time nos dois primeiros dias. O Botafogo está eufórico com os resultados obtidos e fez reuniões extraordinárias para aproveitar o momento e manter os novos usuários. O objetivo é criar alternativas para fidelizar esses novos inscritos para que não haja uma debandada caso a parceria não tenha sequência. A expectativa é que a parceria seja mantida. Tanto Botafogo como Felipe Neto estão satisfeitos com os resultados. Torcedor fanático do clube, o influenciador digital se emocionou com a sequência dos fatos e disse a pessoas próximas que se tratava da "realização de um sonho". Desde que a parceria foi anunciada, o Botafogo usou a imagem de Felipe Neto diversas vezes. Além disso, o youtuber fez um vídeo em seu canal sobre a patrocínio que já conta com mais 1,4 milhão de visualizações. Felipe e Luccas Neto têm, juntos, 31 milhões de inscritos nos três canais. Felipe, especialmente, é tratado como um fenômeno de popularidade com o público infantil. O primeiro ato da parceria é a exposição da marca da loja Neto's, que pertencem aos irmãos, e estava na omoplata do jogo contra o Palmeiras, na última segunda-feira (27). O objetivo é que sejam inauguradas mais de 200 lojas pelo Brasil até o fim de 2018 e, por isso, há o interesse em manter o patrocínio adiante.