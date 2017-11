Ex-técnico do Chile dirigirá seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção da Arábia Saudita contratou o ex-técnico do Chile Juan Antonio Puzzi para comandar a equipe nacional na Copa do Mundo de 2018. O fechamento do acordo foi realizado em Tóquio. Presidente da Federação Saudita, Adel bin Mohamed Ezat disse que o comandante argentino foi escolhido por seu “currículo cheio de conquistas” e as “fortes ambições”. Juan Antonio Pizzi deixou o comando da seleção do Chile no mês de outubro. Ele afirmou ser o "principal responsável" pela campeã das duas edições da Copa América não ter conseguido a classificação para a Copa do Mundo, após ser derrotado pelo Brasil por 3 a 0. O contrato de Pizzi como técnico do Chile chegava ao fim no mês de outubro e, ao não conseguir a vaga para o Mundial da Rússia, o treinador argentino anunciou que não iria renovar.