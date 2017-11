Família indica que goleiro Júlio César decidiu se aposentar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Júlio César irá se aposentar. Segundo informações do jornal português "Record", o goleiro do Benfica decidiu encerrar sua carreira aos 38 anos de idade. A mulher do atleta, Susana Werner, e seu filho Cauet publicaram imagens homenageando e exaltando a carreira do marido e pai, em tom de despedida, indicando que ele pendurará as luvas. "Será que o guerreiro cansou de jogar? Veremos as cenas do próximo capítulo. Obrigada, Benfica! Obrigada, presidente. Boa sorte aos Benfiquistas! Amamos vosso clube e vossa cidade, nem preciso dizer o quanto fomos amados aqui", escreveu Susana Werner em sua conta oficial no Instagram (https://www.instagram.com/p/BcCOFNzhGPR/). O filho de Júlio César também fez uma publicação em suas redes sociais homenageando o pai: "O caminho acaba aqui. Foi um prazer te ver jogar. Muitos títulos conquistados, você não vai deixar de ser um ídolo. Parabéns. Te amo pai", escreveu Cauet Werner. Júlio César veste a camisa Benfica desde o ano de 2014. O goleiro também passou por Flamengo, Inter de Milão, Chievo, Queens Parkers Rangers e Toronto, além de vitoriosas atuações pela seleção brasileira.