Musical de Natal arrecada 4 mil brinquedos para crianças de Curitiba e região

Mais de 4 mil brinquedos foram arrecadados na apresentação do Musical de Natal “Ele é o Presente” da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos Dias das regiões Curitiba e Curitiba Sul. Os brinquedos foram oferecidos em troca de um ingresso para o espetáculo que lotou as duas sessões, na noite desta segunda-feira (27/11), no Grande Auditório do Teatro Positivo. A apresentação retratou os ensinamentos de Jesus Cristo que reforçam as ideias e sentimentos positivos do Natal.

Após receber em um ato simbólico do membro da igreja Allan Kardek Rodrigues os 4 mil brinquedos arrecadados com o evento, o prefeito Rafael Greca agradeceu a iniciativa o trabalho realizado pela instituição. “O agradecimento é a memória do coração, o nosso Natal Solidário está reunindo mais de 30 mil brinquedos, e 4 mil brinquedos vieram das mãos generosas de vocês, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias”, afirmou.

Greca também destacou o carinho que a comunidade Mórmon tem com a cidade de Curitiba. “Natal é vida que nasce, Natal é Cristo que vem, nós somos o seu presépio e agora Curitiba é Belém. Feliz Natal”, definiu.

Espetáculo

Um dos primeiros da fila, que chegou quase 2 horas antes do espetáculo, era o morador do Boa Vista Rodolfo Quintino. Ele acompanhou toda a primeira sessão do musical quase sem piscar os olhos. “É muito lindo vir a um espetáculo desse e ainda poder ajudar quem precisa. Cancelamos várias coisas para poder estar aqui e garantir um bom lugar”, comentou. Junto ao pai, a filha Alice de 4 anos ficou encantada com a chegada do Papai Noel. “Eu vi o Papai Noel de perto, muito legal as músicas, gostei muito”.

A solenidade também foi marcada pela homenagem realizada pela Câmara Municipal e o vereador Bruno Pessuti, que declarou votos de congratulações e aplausos para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em reconhecimento a realização do Musical de Natal.

“Graças ao prefeito Rafael Greca, a cidade de Curitiba está retomando o Natal. Mais uma vez podendo fazer um evento, que como o Natal Solidário, onde milhares de crianças serão beneficiadas com os presentes que cada um doou para que o sorriso do Natal seja melhor”, ressaltou Pessuti.

Nem a grande fila que dava voltas no Teatro Positivo para a segunda sessão espantou o morador de Pinhais Neri Amarante, acompanhado da filha Mariana Amarante e de toda a família conseguiram sentar nos últimos lugares disponíveis para a sessão do Musical de Natal: “Viemos de Pinhais para ver o espetáculo, trouxemos toda a família e queríamos trazer mais gente, mas faltou ingresso. O espetáculo é único e ajuda muita gente”, afirmou.

Acompanharam o evento o presidente da Estaca Portão e supervisor dos jovens adultos solteiros para a região Curitiba Sul, César Schmeil; o presidente da Estaca Iguaçu e supervisor dos jovens adultos solteiros para a região de Curitiba, Rodnei Paz; o diretor de assuntos públicos da igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, Sérgio Rodrigo Sá da Silva; a presidente da Fundação de Ação Social FAS, Elenice Malzoni; e os vários membros da igreja.

