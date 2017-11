Organizadas vão pedir manutenção de time e indicar atletas em reunião no São Paulo

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e o diretor executivo de futebol, Vinícius Pinotti, devem receber nesta semana uma comissão de torcedores para discutir o planejamento do time para 2018. A reunião foi um pedido dos chefes da Independente, principal torcida organizada do time, e deve contar com também com a participação de integrantes da Dragões da Real e outros torcedores selecionados. A direção do clube confirmou o encontro para esta quarta-feira (29), às 14h, no CT da Barra Funda até como forma de agradecer o apoio da torcida ao time neste Brasileiro. Entre as reivindicações que serão apresentadas estão a manutenção da base da equipe e a contratação de jogadores para 2018. "A torcida tem de ser respeitada. Precisa ter esse olho no olho. A ideia é manter o elenco, queremos a renovação dos contratos do Jucilei e do Hernanes. Não queremos um desmanche e contamos com mais quatro ou cinco peças para reforçar o elenco", disse Henrique Gomes, o Baby, presidente da Independente. "Queremos dois laterais, um atacante e um meio campo de velocidade, no estilo do Lucas ou do Diego Souza, um jogador de criatividade, que chega para jogar", completou Baby. Esse não será o primeiro encontro com torcedores do São Paulo. Durante o auge da crise do time na temporada, em setembro, quando a equipe estava na zona do rebaixamento, um grupo foi ao CT da Barra Funda para conversar com dirigentes, jogadores e comissão técnica. Agora, porém, a intenção é que a reunião seja apenas com o presidente e o diretor. A ideia também é que a cada três meses seja realizada uma reunião entre os torcedores e representantes do clube. "O que tínhamos de conversar com os jogadores foi falado há três meses. Eles mostraram que têm coragem e honraram a nossa camisa", completou Baby.