William Bonner publica foto com namorada

(foto: Instagram)

BEATRIZ FIALHO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amor está no ar -e na internet também. William Bonner compartilhou, nesta terça (17), uma foto ao lado da namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas, com quem está desde abril deste ano. A imagem, publicada em seu Instagram, é seguida de uma mensagem romântica. "Em algum momento, alguém muito só e ferido e triste com suas muitas perdas perguntou 'fica comigo?', como se lesse o que os olhos do outro perguntavam. Como se pudesse existir alternativa àquilo que o Tempo havia roteirizado", escreveu o âncora do Jornal Nacional. Em vinte minutos, a postagem teve cerca de 20 mil curtidas e inúmeros comentários. Dentre as mensagens, os internautas comentavam que "estava demorando" uma declaração pública de afeto. Os fãs também brincaram com o fato de Fátima Bernardes, ex mulher de Bonner, ter postado fotos com o namorado Túlio Gadelha primeiro. "Só porque a Fátima postou ele também postou", comentou uma seguidora. No começo de novembro, Bernardes foi vista com o novo namorado e os internautas foram à loucura. Alguns dias depois, Bonner foi visto em público com Dantas e as especulações de uma "competição entre ex" começaram a surgir na internet. Irritado, Bonner postou um textão criticando as mensagens de ódio nas redes sociais.