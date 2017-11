Prêmio anuncia organizações sociais vencedoras de prêmio de R$ 10 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Prêmio Legado de Empreendedorismo Social anuncia, nesta quarta-feira (29), as três iniciativas sociais que receberão investimento de R$ 10 mil, em cerimônia no Teatro Fernanda Montenegro, em Curitiba. Com o encerramento do Projeto Legado 2017, o instituto homônimo atinge o marco de cem organizações beneficiadas em cinco anos. No programa de capacitação gratuito, as organizações recebem formações em captação de recursos, gestão de projetos e nas áreas jurídica e de comunicação. Ao fim do curso anual, os participantes produzem um projeto de expansão de impacto colocando em prática o conteúdo trabalhado ao longo das capacitações, com o objetivo de buscar soluções para as causas a que se dedicam e potencializar o impacto socioambiental. Treze organizações estão na fase final e três delas serão contempladas com o investimento financeiro de R$ 10 mil para aplicação em 2018. A cerimônia é aberta ao público, que pode se inscrever pelo site. PRÊMIO LEGADO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL QUANDO Quarta (29), às 19h. ONDE Teatro Fernanda Montenegro - Shopping Novo Batel - alameda Dom Pedro 2º, 255, Batel, Curitiba, Paraná. QUANTO Inscrições pelo site. GRÁTIS