Pôster oficial da Copa do Mundo de 2018 homenageia goleiro russo Yashin

ALEX SABINO E SERGIO RANGEL, ENVIADOS ESPECIAIS MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A Fifa apresentou nesta terça (28), o pôster oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. O desenho, feito pelo artista russo Igor Gurovich, é uma homenagem ao goleiro soviético Lev Yashin, um dos maiores da história do futebol na posição. O pôster (https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/935482510506627075) foi apresentado em evento realizado na estação de metrô Electrodepov Presnia, em Moscou. O lançamento fez parte da agenda preparatória para o sorteio dos grupos, que acontece na próxima sexta (1º). "Nós queremos que a Copa tenha a imagem do atleta russo e por isso escolhemos Yashin. Ele é um símbolo para nós", afirmou o vice primeiro ministro da Rússia e chefe do comitê organizador da Copa do Mundo, Vitaly Mutko. Yashin disputou os Mundiais de 1958, 1962 e 1966 pela União Soviética. Com ele na equipe, a seleção obteve os melhores resultados de sua história. Ficou em quarto na Copa de 1966. Venceu a Eurocopa de 1960 e foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1956. A imagem do pôster mostra Yashin defendendo a bola com apenas uma mão, usando o uniforme preto que lhe deu o apelido de "aranha negra". Também estavam presentes Eugeny Lovchev, que atuou com Yashin na seleção, a viúva do goleiro, Valentine e o atual goleiro titular da equipe russa, Igor Akinfeev. A mulher de Yashin assinou um pôster e deu de presente para Akinfeev. "Todos lembram dele pelo goleiro espetacular que foi. Eu quero chegar perto, o que é muito difícil." SEM EUFORIA A pouco mais de seis meses para o início do torneio, as autoridades russas tentam animar a população para o Mundial. No centro da capital, é difícil encontrar souvenires que remetam à Copa do Mundo. Os funcionários públicos não parecem preparados para dar informações sobre o evento. O centro de mídia foi aberto nesta terça (28), apesar de estar inacabado. Localizado no sexto andar do Palácio do Kremlin (sem elevador), o espaço estava em obras enquanto os jornalistas circulavam. Havia pressa porque, além do sorteio, a Fifa e o comitê organizador planejam uma série de eventos no local. Mutko considera que tudo está correndo dentro do cronograma.