Guardiola manda mensagem às famílias de vítimas de voo da Chapecoense

CAIO CARRIERI MANCHESTER, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Na semana em que a tragédia na Colômbia com a delegação da Chapecoense completa um ano, Josep Guardiola, técnico do Manchester City, fez questão de enviar uma mensagem carinhosa para os parentes e amigos de todas as 71 vítimas da queda do avião, que matou jogadores, comissão técnica, jornalistas e convidados na região de Medellín no dia 29 de novembro de 2016.

"Foi algo muito trágico, e há muitas coisas ruins acontecendo no mundo e no futebol também, com jogadores jovens", declarou o treinador nesta terça-feira (28), no City Football Academy. "São fatos inesperados, que nunca serão superados, mas mando um abraço a todas as famílias", complementou o técnico.

Na rodada do Campeonato Inglês seguinte ao acidente em novembro de 2016, diversos clubes da Premier League prestaram homenagens, com minuto de silêncio. No caso do City, já comandado por Guardiola na época, os jogadores ainda aqueceram para o jogo contra o Chelsea com uma camiseta preta, gesto de luto, com o emblema do clube catarinense e a hashtag #ForçaChape que rodou o mundo em solidariedade nas redes sociais.

Líder isolado da Premier League, com 37 pontos em 13 partidas, a melhor campanha na história do torneio, o time de Pep volta a campo nesta quarta-feira, diante do Southampton, décimo colocado, com 16 pontos. O confronto será no estádio Etihad, em Manchester.

TORINO — O Torino homenageará a Chapecoense neste fim de semana. O time italiano jogará especialmente com uniforme verde em lembrança aos atletas do time catarinense que faleceram no acidente aéreo. O Torino enfrenta a Atalanta, neste sábado (2), pela Série A do campeonato Italiano. Além da homenagem, o Torino produzirá 1.500 uniformes verdes em alusão à Chape, cujo valor obtido será revertido para as vítimas do acidente. O acidente aéreo da Chape comoveu o Torino, que também enfrentou tragédia do gênero. Em maio de 1949, o avião que transportava o elenco do time italiano caiu. Os 31 passageiros a bordo morreram. Dezoito deles defendiam o Torino, que na época possuía um dos melhores times da Europa.