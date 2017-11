Casos de dermatite causada por mariposas lotam postos de saúde no Litoral do PR

Pelo menos três localidades do Litoral do Paraná estão em alerta para dermatite causada pelas mariposas do gênero Hylesia. Vários casos foram registrados desde sábado em Paranaguá, Pontal do Paraná e Matingos. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Paranaguá, no domingo (26) foram100 atendimentos relativos à alergia e na segunda-feira (27), 325 casos.

O Litoral já teve uma infestação com problemas de saúde na temporada. 2010/2011, quando foram notificados cerca de 5 mil casos.

As mariposas são atraídas pela luz, invadem os domicílios e áreas externas, como varandas, sacadas e calçadas, e, ao se debaterem perto de lâmpadas, liberam as cerdas que acabam atingindo diretamente a pele ou ficam depositadas em roupas e outros objetos.

As lesões aparecem poucas horas após o contato e acompanhadas de intensa coceira. A melhora do quadro ocorre de sete a 14 dias após o inicio dos primeiros sintomas. Há casos em que pode ser observado comprometimento oftalmológico, muitas vezes com inflamação da córnea e íris.

Veja cuidados a serem tomados

– Fechar janelas e portas durante o entardecer por aproximadamente 2 horas;

– Apagar as luzes externas das moradias;

– Não permanecer embaixo de postes luminosos, pois as mariposas são atraídas pela luz;

– Retirar a roupa dos varais antes do entardecer;

– Nunca pegá-las com as mãos sem proteção, mesmo quando mortas;

– Limpar os móveis que possivelmente foram expostos às mariposas com pano úmido e colocar este pano em um saquinho plástico antes de jogá-lo no lixo;

– Não varrer quintais e calçadas, utilizar mangueiras ou baldes com água. Para limpeza dos assoalhos, passar um pano úmido;

– Se houver contato com a mariposa, não levar as mãos aos olhos e lavá-las imediatamente;

– Não coçar a pele após contato com o inseto;

– Não tomar ou passar qualquer tipo de medicamento. Lavar abundantemente com água fria e/ou utilizar compressas frias.

– Buscar atendimento em uma unidade de saúde o mais breve possível.