Corpo de jovem desaparecido depois de rave é encontrado em lago na RMC

(foto: Rede News 24 Horas)

Foi encontrado na manhã desta terça (28) em São José dos Pinhais, o corpo de Willian Rodrigues de Oliveira, 21 anos, que estava desaparecido desde a madrugada de domingo (26) quando saiu de uma rave universitária, no Bioparque. O corpo estava boiando dentro do lago do Parque São José, bem perto do local onde o carro do rapaz foi encontrado, no domingo (26).

Segundo informações da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, ele tinha ferimentos graves no rosto e na cabeça e estava com a carteira e o celular no bolso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.