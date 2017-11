Phoenix confirma show em Curitiba em fevereiro

A banda Phoenix confirmou nesta terça (28) que fará show em Curitiba no dia 2 de fevereiro de 2018. A apresentação será na Ópera de Arame. Além de Curitiba, a banda vai tocar no Festival Planeta Brasil, em Belo Horizonte.

Em breve mais informações sobre e venda de ingressos que será no http://www.ticketload.com/. A banda esteve há pouco tempo no Brasil no Festival Popload e prometeu retonar. No show neste mês, em São Paulo, o Phoenix dividiu seu show entre o disco mais recente ("Ti amo", deste ano) e o mais famoso ("Wolfgang Amadeus Phoenix", de 2009).