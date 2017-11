Ivete Sangalo, Cacau Protásio e Ticiane Pinheiro postam foto de Titi contra racismo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Celebridades como Ivete Sangalo, Nanda Costa, Ticiane Pinheiro e Luan Santana compartilharam imagens de Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank, depois da menina, de 4 anos, ter sido alvo de racismo na internet. Day McCarthy, autora dos comentários racistas, publicou um vídeo no último domingo (26), chamando a menina de "macaca com cabelo de bico de palha". A socialite mora nos EUA e já esteve envolvida em outros casos de comentários de ódio. No Instagram, os famosos publicaram fotos da família, reforçando que o que importa, em qualquer relação, é o sentimento. "'O amor que hj eu levo dentro do meu peito é o meu maior presente'. O amor vencerá sempre!", escreveu Ivete Sangalo. Ticiane Pinheiro também compartilhou uma foto da família, seguida de uma foto sua com a filha, Rafaella, que sofreu com ofensas de McCarthy em agosto desse ano. Na ocasião, a socialite comparou a menina ao boneco Chuck, do filme de terror "Boneco Assassino". Cacau Protásio, atriz, fez uma publicou uma montagem com fotos de pessoas de diversas etnias. "Qual a cor da sua pele? Negra? Branca? Parda? (...) Tá bom, mas para mim não é isso que importa, o que importa é o que você tem no coração. E no meu tem respeito e amor", escreveu. Assim como elas, outras celebridades se manifestaram, apoiando a família. Na segunda (27), Bruno Gagliasso se dirigiu à Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro, para prestar queixa das ofensas. A delegada explicou que, embora McCarthy more no exterior, a lei será aplicada da mesma maneira.