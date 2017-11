Zé Roberto aceita convite e assume cargo na diretoria do Palmeiras em 2018

JOSÉ EDGAR DE MATOS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois de se despedir como jogador do Allianz Parque, Zé Roberto anunciou publicamente o novo desafio com o Palmeiras. Em entrevista concedida na Academia de Futebol, o CT do clube, o diretor de futebol Alexandre Mattos informou que o camisa 11 exercerá uma função de gestor de elenco a partir do próximo ano. "A partir de janeiro, ele vai dividir um pouco da área administrativa função de assessor técnico", afirmou o dirigente, em pronunciamento realizado no início da tarde desta terça-feira (28). "O Zé Roberto vai participar ativamente com jogadores, comissão. Essa função é muito explorada na Europa, mas no Brasil não existia. Um ex-atleta que faz isso é o Tinga [no Cruzeiro], e agora o Zé Roberto", acrescentou o diretor de futebol, explicando a nova função do ex-atleta. Zé Roberto se junta a Alexandre Mattos e Cícero Souza, gerente de futebol, no dia a dia do elenco e da comissão técnica no CT palmeirense. O convite veio na semana passada, quando o jogador ainda definia se iria encerrar a carreira ao fim do Campeonato Brasileiro de 2017. "Na quinta-feira, quando chamei ele para conversar sobre o futuro no clube e as ideias que ele tinha de aposentadoria, que é difícil parar uma carreira de 25 anos, a gente bateu um papo muito franco e ele fez a opção pela aposentadoria. Ao mesmo tempo disse que não queria o perder aqui dentro", afirmou Alexandre Mattos, elogioso para com Zé Roberto. "Fiz um convite para ele permanecer já agora em uma função administrativa. Ele foi para casa, conversou com a família, e o Zé aceitou este novo desafio que vai ser fundamental. Precisamos ainda mais de pessoas capacitadas aqui no Palmeiras", comentou. O presidente Mauricio Galiotte, que começou o pronunciamento, agradeceu a Zé Roberto por aceitar o convite. "Temos muito a mais a viver com o Zé Roberto. Muito obrigado ao que você fez e fará muita coisa pelo Palmeiras", afirmou o mandatário, antes de passar a palavra a Alexandre Mattos para o anúncio da continuidade do agora assessor técnico.