Rapper Jay-Z lidera indicações ao Grammy 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grammy divulgou nesta terça-feira (28) a lista de indicados nas 84 categorias da 60ª edição da premiação, que será realizada em 28 de janeiro de 2018, em Nova York.

O rapper americano Jay-Z lidera as indicações e concorre em oito categorias, incluindo álbum ("4:44"), gravação ("The Story Of O.J.") e música do ano ("4:44"). O rapper Kendrick Lamar segue Jay-Z de perto e concorre em sete categorias. O cantor Bruno Mars, que venceu o prêmio de artista do ano no American Music Awards (AMA) no dia 19, concorre em seis.

A cantora SZA é a mulher com mais indicações à próxima edição do Grammy, concorrendo em cinco categorias. Confira os indicados às principais categorias.

GRAVAÇÃO DO ANO - "Redbone", de Childish Gambino - "Despacito", de Luis Fonsi & Daddy Yankee, feat. Justin Bieber - "The Story Of O.J.", de Jay-Z - "Humble", de Kendrick Lamar - "24k Magic", de Bruno Mars

ÁLBUM DO ANO - "Awaken, My Love!", de Childish Gambino - "4:44", de Jay-Z - "Damn", de Kendrick Lamar - "Melodrama", de Lorde - "24k Magic", de Bruno Mars

MÚSICA DO ANO - "Despacito", de Luis Fonsi & Daddy Yankee, feat. Justin Bieber - "4:44", de Jay-Z - "Issues", de Julia Michaels - "Logic (1-800-273-8255)", de Khalid e Alessia Cara - "That's What I Like", de Bruno Mars