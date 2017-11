Autora lança coleção de livros infantis nesta terça em Curitiba

(foto: Divulgação)

A coleção “Incluir”, da autora maranhense Sharlene Serra, é composta por livros infantis que abordam a inclusão de pessoas com deficiência através da leitura, onde crianças sem deficiência, aprendem sobre as diferenças. Os livros serão apresentados no próximo dia 28 de novembro, em um evento de lançamento promovido pela Associação Cristã de Assistência Social (ACRIDAS) em Curitiba (PR). Na oportunidade, será apresentado também o livro “Diário Mágico”, outro infantil da autora. O horário será a partir das 19 horas na sede a entidade (Rua Eduardo Geronasso, 1782 - Bacacheri), com entrada gratuita.

A ideia da parceria com a entidade vem da proposta literária que se identifica com as obras da autora, no que tange o ver a pessoa na sua integridade, no respeito as diferenças e nos valores morais, com objetivo de conscientizar e humanizar toda a sociedade, trabalhando através da literatura a inclusão e o combate à violência infantil.

A Coleção “Incluir” é composta inicialmente por quatro livros: “Olhando Com Ritinha”, “Ouvindo Com Vitória”, “Caminhando Com Paulo” e “Aprendendo Com Biel”. No primeiro livro, a autora fala sobre a aprendizagem da pessoa com deficiência visual e apresenta as combinações do braile. No segundo, ela nos faz aprender que mesmo em silêncio, podemos nos comunicar e assim ouvir o som da inclusão. O terceiro da coleção, conta a história de um garoto cadeirante que faz uma mobilização para tornar a cidade mais acessível e mostra as dificuldades de acessibilidade enfrentadas, enquanto o quarto livro aborda sobre a Síndrome de Down, mostrando a escola como espaço ideal para o resgate de aceitação e eliminação de preconceitos.

Os livros da coleção tem como objetivo a educação inclusiva, onde através da leitura as crianças sem deficiência aprendem sobre as diferenças, estimulando, principalmente sobre a importância da acessibilidade atitudinal. Já o livro “Diário Mágico” aborda sobre abuso infantil e serve como uma ferramenta de proteção as crianças. O livro faz referência também ao Diário como forma de resgate das nossas memórias, da nossa história e da escrita. E no final da obra, ela traz uma lista dos órgãos responsáveis para a efetivação de denúncias de violências contra abusos infantis.

A Associação Cristã de Assistência Social (ACRIDAS) é uma organização de pessoas cristãs que agem motivados pelo amor ao próximo. Foi criada para a “Promoção integral da Criança, do Adolescente e da Família, e de qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social”. Tendo como missão, criar condições para que crianças e adolescentes vivam em família e qualquer pessoa vulnerável em condições dignas, tudo baseado nos princípios de Deus.

Sharlene Serra é maranhense e reside na capital São Luís. É Pedagoga, Designer, e estudante de Psicopedagogia. Além de ser formadora educacional na área de Educação Inclusiva, palestrante e escritora. Possui cinco obras publicadas e duas em fase de finalização, para publicação em 2018. Trabalha na Secretaria Municipal de Educação - Núcleo de Enriquecimento de Estudantes com Características de Altas habilidades e Superdotação (NEECAH/S).