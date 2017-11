Sábado tem exibição de curtas no Jardim do Canô

(foto: Divulgação)

No próximo dia 02 de dezembro (sábado), a Mostra de Curtas Canô traz um filme premiado. O filme curitibano “O Estacionamento”, de William Biagioli, foi o único representante paranaense na 18º edição do Festival do Rio de Janeiro onde levou o prêmio de melhor curta metragem. Ele ganhou também o prêmio máximo do festival Curta Cinema, que o habilita a uma vaga para os Academy Awards e também já foi exibido no tradicional festival de Cartagena, na Colômbia, e no Entreveus Belfort, na França.

A Mostra de Curtas Canô é um projeto assinado pelo produtor e diretor paranaense Thiago Busse, que trará a cada edição a exibição de um curta metragem, seguido de conversa informal e presença do diretor do filme.

Para dar ainda mais charme, a mostra acontecerá no jardim, aproveitando o espaço nos dias de calor, e em caso de chuva na parte interna da casa. O evento acontece a cada quinze dias, às 19 horas.

“Nos surpreendemos com a quantidade de pessoas que aprovaram a ideia e compareceram à primeira edição da Mostra. A ideia é justamente aproveitar esse espaço incrível a céu aberto para levar a arte do cinema paranaense a um maior número de pessoas”, relata Thiago Busse, curador do projeto.

Confira a sinopse do filme:

Rodado em Curitiba, o curta conta a história de Jean, um imigrante haitiano que arruma emprego em um estacionamento para carros no centro da cidade e passa a viver lá dentro. Com o passar do tempo, Jean começa a perceber que alguma coisa estranha acontece naquele lugar. “O Estacionamento é o desejo de falar sobre muitas coisas”, afirma Biagioli em entrevista concedida ao portal A Escotilha. “Como filme, era o desejo profundo de uma aproximação com o universo do suspense”.

Sobre o Canô

Inaugurado em março de 2016, o Canô é um verdadeiro refúgio colorido. Trazendo o conceito tropical brasileiro, o espaço foi criado da ideia de reunir no mesmo local boa música, ambiente descontraído e original, além de ótima comida e bebidas. Suas origens obrigatoriamente remetem à Bahia e seus personagens. Canô, grande mãe acolhedora, cede um pouco do seu espírito para um ambiente aconchegante, que promete fazer todos se sentirem em casa. O Canô possui dois salões coloridos pelos painéis dos artistas plásticos Felipe Tosin e Gustas, que dão um toque de originalidade ao projeto da arquiteta Renata Mueller.

SERVIÇO:

Canô Resto Bar

Endereço: Rua MateusLeme, 787.

Atendimento: Terça-feira a sábado.

Horário: aos sábados aberto no almoço, das 12h às 15h. De terça a sábado, das 18h à meia noite.

Informações e reservas: (41) 3085-9148