Klabin é reconhecida na categoria Ouro do Selo Clima Paraná

(foto: Divulgação)

A Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, única companhia do País a oferecer ao mercado solução em celuloses de fibra curta, fibra longa e fluff, foi contemplada pelo terceiro ano consecutivo com o Selo Clima Paraná na categoria Ouro. O selo reconhece os esforços das companhias que produzem, voluntariamente, inventários sobre suas emissões de gases de efeito estufa, além de adotarem iniciativas para reduzi-las.

Criado pelo Governo do Estado do Paraná, o reconhecimento estimula a cultura de publicação desses documentos pelas empresas instaladas no Estado e, assim, incentiva que as companhias reduzam suas emissões. Receberam o Selo Ouro as empresas com inventários verificados por profissionais ou empresas acreditadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

A cerimônia, realizada este mês no Campus da Indústria do Sistema Fiep, em Curitiba, reconheceu 26 empresas e contou com a presença do secretário do Meio Ambiente, Antônio Carlos Bonetti, do secretário-executivo do Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas Globais, José Rubel, do presidente da Fiep, Edson Luiz Campanholo, além de representantes das empresas participantes.