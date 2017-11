Iniciativa promove campanhas de crowdfunding para ONG's

Com a meta de ultrapassar os resultados obtidos em 2016, a Juntos.com já deu início às ações para a edição 2017 do Dia de Doar. A organização, que possibilita o financiamento colaborativo de projetos de impacto social e ambiental, criou um canal exclusivo para que ONGs realizem campanhas de captação de recursos via crowdfunding. Uma mobilização para promover a solidariedade e a cultura de doação no Brasil, o Dia de Doar – versão brasileira do movimento global Giving Tuesday – acontece em 28 de novembro.

Alinhada aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Juntos.com atua para democratizar o ato de doar, possibilitando que qualquer pessoa – com menos de cinco reais – se torne um doador; seja parte responsável pelo sucesso de um projeto social ou ambiental de transformação coletiva. Na prática, a iniciativa contribui para a ampliação da cultura de doação no Brasil.

Segundo Eduardo Gusmão, coordenador de Projetos, a plataforma de crowdfunding é reconhecida pela maior captação da ação em 2016; 10% de todas as doações foram feitas via plataforma. Em 2016, o Dia de Doar arrecadou R$ 588 mil em doações, sendo R$ 54 mil para 31 organizações que inscreveram projetos na plataforma; 40% a mais do que em 2015. “Este ano, em parceria com o Amani Instituto e o Atados, esperamos superar esse valor. Na primeira semana de lançamento da mobilização, já contamos com mais de 50 organizações interessadas no canal exclusivo de acompanhamento”, explica.

Recursos à inovação social e ao protagonismo juvenil

Impulsionar a realização de iniciativas inovadoras para a construção de uma sociedade melhor. Com esse objetivo, a Fundação ARYMAX investe recursos técnicos e financeiros em organizações sem fins lucrativos – fundações, associações e institutos – que geram impacto social positivo para a sociedade, tendo atuação nos campos de liderança jovem, inovação social ou iniciativas ligadas à comunidade judaica. Há dois anos, a Juntos.com conta com o apoio da Fundação ARYMAX, via edital de projetos. Desde a fundação, mais de 200 organizações foram apoiadas.

Para a ARYMAX, cada projeto apoiado representa uma aposta no poder transformador das organizações e das comunidades em que estão inseridas. Segundo Ruth Goldberg, diretora da Fundação ARYMAX, “a cultura de doação permeia o DNA da fundação que, há mais de três décadas mobiliza recursos privados para o desenvolvimento e fortalecimento de pessoas, iniciativas e organizações da sociedade brasileira”.

Além do suporte técnico e de recursos financeiros, dois líderes do Juntos.com.vc – Ariel Tomaspolski e Lucas Harada – são da rede Jovens Talentos, programa de desenvolvimento para jovens que buscam uma carreira que una propósito de vida e impacto em larga escala.

Sobre a Juntos.com

Criada em 2012, a Juntos.com.vc é uma organização sem fins lucrativos que possibilita financiamento de projetos de impacto socioambiental. Por meio de uma plataforma de crowdfunding, viabiliza projetos idealizados e desenvolvidos por ONGs e empreendedores sociais com ajuda financeira coletiva de pessoas e empresas que se identificam com diversas causas. A Juntos.com é a única plataforma que é exclusiva para projetos socioambientais e a única que não cobra taxas. Desde a criação já captou mais de R$ 9,8 milhões para mais de 700 projetos. Pela atuação, a Juntos.com já conquistou o Global Impact Awards Google – está entre as 10 melhores ONGs do Brasil que utilizam a tecnologia para gerar impacto social – e World Summit Award como a melhor organização brasileira na categoria Inclusion & Empowerment (2015). www.juntos.com.vc

Sobre a Fundação ARYMAX

Criada em 1990, a Fundação ARYMAX é uma entidade sem fins lucrativos que mobiliza recursos privados para o desenvolvimento e fortalecimento de pessoas, iniciativas e organizações da sociedade brasileira. Ao longo de quase três décadas, a Fundação já apoiou mais de 200 organizações, contribuindo efetivamente para a consolidação de projetos no Brasil. Desde 2010, a organização também investe em programas próprios que impulsionam jovens a realizarem transformações na sociedade. www.arymax.org.br