Espetáculo narra história de Juscelino Kubistchek

O espetáculo "JK: um reencontro com o Brasil" promove, por meio de repertório musical variado, uma viagem pela história de superação de Juscelino Kubistchek e dos tempos prósperos da construção de Brasília. O musical, que é uma iniciativa da Fundação Brasil Meu Amor em homenagem aos 40 anos de morte do Presidente, estreia em Curitiba no sábado do dia 9 de dezembro por meio do projeto Sesi Música. A apresentação única acontece no Auditório Mario de Mari do Sesi Campus da Indústria unindo música, teatro e projeções visuais da época.

Para restaurar o clima do Brasil das décadas de 50 e 60, o espetáculo JK traz à cena canções como: "Um Índio" (Caetano Veloso), "Lamento Sertanejo" (Gilberto Gil, Dominguinhos), "Daqui Pra Frente" (Glaucia Nasser, Tiago Vianna, A. Lemos), "Sonho Impossível" (Chico Buarque, Rui Guerra), entre outras obras consagradas da MPB. A cantora Glaucia Nasser é quem interpreta o repertório acompanhada pelos músicos Guiza Ribeiro (violões e guitarra), Fernando Nunes (baixo), Thiago Gomes (bateria), Felipe Roseno e Mestre Dalua (percussão), Jonas Moncaio (violoncelo), Pedro Cunha (teclados e acordeão) e Paulo Dáfilin (violões). Todos sob adireção musical de Paulinho Dáfilin, que também é responsável pelos arranjos.

De acordo com Glaucia, uma das missões do show, que tem alcançado reconhecimento em âmbito nacional e internacional, é levar uma mensagem de esperança que conecte o público à alma do Brasil. "Queremos relembrar a fé e a alegria de ser brasileiro e restaurar a confiança de que o nosso País pode ser um lugar melhor", conta Glaucia. A ação faz parte da programação do projeto Sesi Música em 2017, sendo uma realização do Sesi Cultura Paraná.

Sobre Glaucia Nasser – a cantora e compositora brasileiraGlaucia Nasser faz parte da Fundação Brasil Meu Amor.Por meio da arte, acredita ser possível acordar uma parte essencial da história que inspira a colocar o melhor de nós mesmos a serviço do Brasil. Glaucia percorre o país para despertar a vontade de cada um na participação dessa construção.

Sobre a Fundação Brasil Meu Amor – o projeto idealizado por 135 brasileiros, é uma jovem entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo maior resgatar a história do Brasil e de seus heróis, atuar na realidade apoiando servidores públicos decentes e investir no futuro do Brasil por meio da construção de uma Universidade, ou seja, cuidar do Brasil a partir do cidadão, do indivíduo.

Serviço | Sesi Música apresenta "JK: um reencontro com o Brasil"

Data: 9 de dezembro, às 20h

Local: Sesi Campus da Indústria - Auditório Mario de Mari

Endereço: Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico – Curitiba/PR

Ingresso: R$ 40,00 (inteira) | R$ 20,00 (meia-entrada)

Classificação indicativa: Livre