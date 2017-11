'O Outro Lado do Paraíso' bate recorde de audiência em virada da novela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A novela 'O Outro Lado do Paraíso' registrou nesta segunda (27) seu recorde de audiência com a virada da trama, que saltou dez anos no tempo. Em São Paulo, a produção registrou 36 pontos de audiência e 50% de participação, ficando 1 ponto acima do recorde anterior, de 35 pontos, registrado na estreia. No Rio de Janeiro, a novela registrou 36 pontos de audiência e 51% participação. Com a estreia da segunda fase, a repercussão da novela aumentou em 274% em comparação com a última segunda-feira (20), atingindo mais de 19 mil depoimentos. Durante a manhã desta terça (28), a trama aparece em primeiro lugar nas principais pesquisas do Google. Depois do sucesso de "Novo Mundo" e "A Força do Querer", a Globo tem audiência menor nas atuais novelas das seis e das nove. Para o público, tanto "Tempo de Amar" quanto "O Outro Lado do Paraíso" sofrem com a falta de humor. Por conta disso, a virada de "O Outro Lado do Paraíso" foi antecipada para a entrada de novos personagens e a reviravolta na vida da protagonista, Clara. SALTO NO TEMPO A novela de Walcyr Carrasco saltou uma década em sua história no capítulo desta segunda (27). Na trama, Beatriz (Nathalia Timberg) explicou como Clara (Bianca Bin) poderia se apoderar de sua fortuna após fugir da clínica psiquiátrica, fazendo um testamento no nome da amiga. O filho de Clara, já com dez anos, está vivendo com o casal Lívia (Grazi Massafera) e Renato (Rafael Cardoso). Já o médico, vai descobrir o paradeiro de Clara após verificar o computador da sogra, Sophia (Marieta Severo). A vilã, que foi responsável pela internação de Clara, obriga a filha Estela (Juliana Caldas) a sair de casa. Enquanto o casal inter-racial da novela, formado por Bruno (Caio Paduan) e Raquel (Erika Januza), se separa e o moço casa com Tônia (Patricia Elizardo). Gael (Sérgio Guizé) surge com outra namorada, a médica dermatologista Aura (Tainá Müller) que também será vítima de agressões.