Por Chapecoense, Fifa pede 1 minuto de silêncio em todos jogos no mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como forma de homenagear as 71 vítimas fatais do voo que levava a Chapecoense em acidente ocorrido há um ano, a Fifa determinou que todas as partidas no mundo realizadas nesta terça (28) e quarta-feira (29) respeitem um minuto de silêncio. A entidade também produziu um documentário de 24 minutos falando sobre a tragédia e o processo de reerguimento do clube. Os quatro sobreviventes brasileiros foram ouvidos na produção: os jogadores Jackson Follmann, Alan Ruschel e Neto e o jornalista Rafael Henzel. Na rodada do último fim de semana do Campeonato Brasileiro, a CBF já fez o mesmo tipo de homenagem antes do início das partidas. Na Série B, na última sexta-feira (24), jogadores do Figueirense entraram em campo para a partida contra o Paysandu com uma faixa homenageando as vítimas: "1 ano de saudade. O Figueirense se solidariza com os familiares das vítimas da maior tragédia do futebol".