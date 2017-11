Tarifas de pedágio sobem nesta sexta-feira no Paraná. Alta chega até a 7,92%

Da Redação Bem Paraná com Agepar

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná (Agepar) homologou, nesta terça-feira, 28, a correção das tarifas de pedágio do Anel de Integração do Estado, que serão praticadas a partir de 1º de Dezembro.

O reajuste anual contratual vai variar de 2,75% a 3,89%, valor próximo à inflação do período, medida em 2,70%, segundo o IPCA.

A agência havia homologado anteriormente, também com vigência a partir de 1º de Dezembro, a aplicação da revisão tarifária de quatro das seis concessionárias, para cobrir os custos de obras não previstas em contrato, como viadutos e duplicações, ou obras cujo cronograma foi antecipado.

Com isso, o reajuste anual nas tarifas, juntamente com os valores das revisões tarifarias aprovadas anteriormente, de acordo com cada concessionária, será o seguinte:

Rodonorte 3,24%

Ecovia – 3,83%

Ecocataratas – 2,75;

Viapar – 7,92%;

Caminhos do Paraná – 4,33% e

Econorte – 5,09%