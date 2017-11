'Disseram que ele seria corno porque voltei para o funk', diz Perlla sobre relação com marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de migrar, em 2012, para o gênero gospel, Perlla disse que sofreu com acusações do público quando decidiu voltar para o Funk, nos últimos meses. Convidada desta terça (28) do programa "Luciana By Night", a cantora contou que foi muito criticada pelo público da igreja. "Já me separaram do meu marido dizendo que ele seria corno só porque eu voltei para o funk", disse ela em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez. A cantora de "Tremendo Vacilão" é casada há sete anos com Cássio Castilhol, baixista de sua banda, com quem teve duas filhas, Pérola, 5, e Pietra, 4. "Ele era virgem! Mas ele era aqueles 'crentinhos', sabe? Queria casar com a princesa e eu falei para ele: 'você não casou com a princesa, casou com a cachorrona do funk'", brincou ela. As críticas a seu ofício são pautadas, principalmente, na sensualidade que o funk envolve. Sobre isso, ela comenta: "você consegue ser sexy sem ser vulgar. Consigo equilibrar isso. Com meu marido eu sou vulgar e ele adora. Já no palco, eu sou sexy". Perlla explica que foi o gênero de música carioca que lhe deu a oportunidade de ter uma vida melhor. "O funk dá muita oportunidade para as pessoas. Oportunidade de não entrar na criminalidade", diz. De família simples, ela usou o dinheiro para ajudar os pais e comprar coisas para sua casa. "Podia ir para o shopping e comprar o que eu quisesse. Com o primeiro dinheiro que ganhei comprei uma cama e foi inacreditável. A música me proporcionou sair da comunidade", acrescenta a cantora.