(foto: Luiz Costa/SMCS)

Desde as 9 horas desta terça-feira (28/11), as ruas Mateus Leme e Nilo Peçanha passaram a ser mão única, formando um binário que abrange os bairros Centro, Centro Cívico e São Lourenço (saiba mais). Moradores e comerciantes da região são beneficiados pelas mudanças, que vão diminuir os congestionamentos e dar mais fluidez para o trânsito.

“A Prefeitura de Curitiba está atendendo a uma demanda antiga da população que mora na região. O binário Mateus-Nilo trará maior fluidez de veículos para as vias e uma solução para o tráfego inchado verificado há tempos na Mateus Leme”, argumenta a superintendente de Trânsito, Rosângela Battistella.

“Vai ser bem útil para o trânsito, que dava muito ‘gargalo’ em alguns lugares. Agora vai fluir bem”, opinou o analista de esportes Cláudio Oliveira de Arruda. Morador do Abranches, ele também julga que os usuários de transporte público serão beneficiados com menos tempo de espera pelos ônibus.

Na região, 15 linhas de ônibus foram afetadas pelo binário. Agentes da Urbs estão informando a população sobre os novos trajetos (saiba mais).

Moradora da Rua Roberto Barrozo há 19 anos, Waltraut Scheffler Souttomaior de Souza, corretora de imóveis aposentada, conta que a região estava sofrendo cada vez mais com congestionamentos. “Se for para melhorar, que seja bem-vindo”, opinou.

Já o gerente de uma loja de tintas na Mateus Leme, Ozeias dos Santos Amaral, afirma que o binário vai melhorar o acesso de carros ao local. “Aconteceram vários acidentes na entrada do nosso estacionamento por causa da mão dupla. O binário vai ajudar bastante a evitar esse tipo de coisa”, contou.

O corretor de imóveis Jorge Luiz Kalinowski, 62 anos, acompanha as mudanças na região há quase 50 anos e testemunha que a localidade sempre teve problemas com congestionamento, o que intensifica no final de ano devido ao movimento das compras de Natal. “A gente espera que esse binário tenha um fluxo mais rápido e menos conturbado”, pontuou.

Adaptação

Os comerciantes da região estão atentos a como o binário pode afetar o movimento comercial. Santos Amaral, por exemplo, fez questão de informar seus clientes sobre as alterações no trânsito.

Já Salézio Alves, proprietário de um restaurante na Mateus Leme, conta que vai precisar alterar as rotas de entrega. “A gente vai ter que aprender a circular novamente, mas é só uma questão de adaptação”, garantiu.

