Ponte Preta pode ser punida e resultado prejudica o Coritiba

MARCELLO DE VICO E PEDRO IVO ALMEIDA SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A confusão do último domingo (26), no jogo entre Ponte Preta e Vitória, que terminou 3 a 2 para os baianos, deve alterar a tabela do Campeonato Brasileiro. O Regulamento Geral das Competições da CBF prevê que, casa uma partida seja encerrada antes do previsto por falta de segurança, o time que "houver dado causa à suspensão" deve ser declarado perdedor pelo placar de 3 a 0.

Dessa forma, o Vitória ampliaria sua vantagem sobre o Coritiba no saldo de gols, fator que pode ser decisivo na disputa contra o rebaixamento na última rodada. Hoje, quatro times lutam para escapar das duas vagas que ainda restam para a Série B: Vitória, Coritiba, Sport e Avaí.

Na 15º colocação e dependendo apenas de suas forças para evitar o rebaixamento, o time baiano deve ir para o jogo do próximo domingo (3), contra o Flamengo, no Barradão, às 17h, em situação ainda mais confortável na tabela.

O jogo entre Ponte Preta e Vitória foi encerrado aos 39min do segundo tempo, por falta de segurança, depois que torcedores do time campineiro invadiram o campo do Moisés Lucarelli. Neste momento, o placar apontava 3 a 2 para a equipe baiana.

Segundo apurou o UOL Esporte, no entanto, o resultado deve ser alterado baseado nos artigos 19 e 20 do Regulamento Geral das Competições da CBF. Na súmula, o árbitro revelou que aguardou o tempo previsto para reiniciar o jogo, mas ouviu do responsável pelo policiamento que não havia condições de dar segurança ao jogo. A partida foi suspensa por falta de segurança, conflitos dentro e fora do estádio e indisciplina por parte dos torcedores, e os representantes das equipes concordaram com a decisão da arbitragem.

O regulamento prevê que "se um clube houver dado causa à suspensão e era perdedor [Ponte Preta], o adversário [Vitória] será declarado vencedor pelo placar de três a zero (3 a 0) ou pelo placar do momento da suspensão, prevalecendo o correspondente à maior diferença de gols". Segundo apurou a reportagem, a alteração no placar da partida é apenas uma questão de tempo para que sejam cumpridos os trâmites necessários: a CBF encaminha a súmula e o caso para o STJD, que por sua vez autorizará à entidade a cumprir o regulamento. Depois disso, a diretoria de competições aplicará o novo resultado na tabela da Série A.

Com a mudança, o saldo de gols do Vitória, que hoje é de -7, passaria a ser de -5, três a mais que o Coritiba, que tem -8. O time baiano é o 15º colocado, com 43 pontos, mesma pontuação da equipe paranaense, que ocupa a 16ª posição. Na última rodada da Série A, que tem todos seus jogos acontecendo no domingo (3), às 17h, o Vitória recebe o Flamengo no Barradão, enquanto o Coritiba visita a Chape na Arena Condá.

Já Sport e Avaí, que somam 42 pontos, pegam Corinthians na Ilha do Retiro e Santos na Vila Belmiro, respectivamente. Procurado pelo UOL Esporte, o Vitória aguarda um posicionamento oficial do STJD para se manifestar sobre o assunto e diz estar focado no jogo contra o Flamengo.