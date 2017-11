Após expulsão, Ponte libera Rodrigo dos treinos e deve anunciar rescisão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta anunciou na tarde desta terça-feira (28) que o zagueiro Rodrigo foi liberado dos treinamentos desta semana. O futuro do jogador, que tem vínculo com o clube campineiro até o fim de 2018, está sendo definido por diretoria e empresário. Ao que tudo indica, ele terá o contrato rescindido. Rodrigo se tornou o principal personagem do rebaixamento da Ponte Preta no último domingo (28) após ser expulso de forma infantil e deixar sua equipe com um a menos ainda no primeiro tempo, quando o placar marcava 2 a 0 para a Ponte. No segundo tempo, o Vitória virou a partida para 3 a 2 e rebaixou a Ponte Preta. Rodrigo ainda não se manifestou publicamente e espera a 'poeira baixar' para dar alguma declaração sobre a expulsão. A expulsão de Rodrigo aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a Ponte ainda vencia o jogo por 2 a 0. O defensor introduziu o dedo entre as nádegas de Trellez e, após reclamação dos jogadores do Vitória, o quarto árbitro avisou ao juiz, que aplicou cartão vermelho ao jogador. A reapresentação do elenco pontepretano acontece nesta quarta-feira (29), ainda sem horário e local definidos. Veja a nota divulgada pela Ponte Preta: "A Ponte Preta informa que o zagueiro Rodrigo foi liberado dos treinos desta semana (o time se reapresenta na quarta). A diretoria e o empresário do jogador estão definindo a situação do atleta."