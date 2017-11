Mais uma atração de Natal estreia em Curitiba nesta quinta

(foto: Divulgação/Sanepar)

O espírito natalino vai tomar conta do Reservatório do Alto São Francisco, da Sanepar, que pela primeira vez é inserido no circuito de comemorações do Natal em Curitiba. O local recebeu iluminação e estrutura especiais para se transformar em cenário para o Auto de Natal, que começa nesta terça-feira (28/11), no bairro São Francisco.

A abertura oficial será às 20h com o Coral da Sanepar seguida pela encenação do espetáculo “Espírito de Amor e Confraternização” e apresentações musicais.

“Deslumbrante. A Sanepar presenteia Curitiba com o seu Jardim da Luz no Reservatório do Alto São Francisco, o primeiro reservatório da cidade inaugurado em 1908”, disse o prefeito Rafael Greca. “É mais uma atração imperdível na programação da Luz dos Pinhais: Natal de Curitiba”, destaca Greca.

A programação no Jardim da Luz ocorre às terças e quintas, até o dia 21 de dezembro.

Confira os próximos evento do Natal de Curitiba no site: www.natalcuritiba.com.br

Auto de Natal

Com texto e direção Edson Bueno o Auto de Natal “Espírito de amor e confraternização” é um grande espetáculo de rua, com uma sequência de cenas natalinas que utiliza como cenário o reservatório do Alto do São Francisco. O público é convidado a acompanhar as cenas preparadas com figurinos, luz, som e efeitos especiais que destacam passagens bíblicas do Natal.

Com toques de sinos, o arauto e emissários do amor anunciam o nascimento de Jesus. Os Reis Magos seguem a Estrela de Belém enquanto o Anjo Gabriel recita trechos da Carta aos Coríntios. O Anjo do Teatro e o Anjo do Circo (numa referência às artes) anunciam o nascimento de Cristo.

Enquanto o Anjo da Ópera canta “Ave Maria”, o Arauto recita versos de Isaías ao som de Aleluia de Handel.

Às quintas-feiras diversas apresentações musicais foram preparadas para animar o público. Estão previstas apresentações da Big Belas Band, Banda do Caximba, Banda Genesys e Quinteto de Metais CWBRAS.

Coral Sanepar

Quem abre a programação é o Coral da Sanepar. Fundado em 1983, o coral é composto por empregados e aposentados da Companhia de Saneamento do Paraná, que voluntariamente integram o grupo, atualmente com 20 coralistas. Sob regência da maestrina curitibana Cristiane Alexandre, e do regente Dirceu Saggin, o Coral Sanepar se apresenta em todo o Estado em festividades regionais ou institucionais.

Do repertório consta música popular brasileira, em especial canções relacionadas ao meio ambiente, ao seu valor na sociedade e à sua preservação.

Reservatório

Inaugurado em 1908, foi o primeiro reservatório de água da cidade. O Reservatório tem arquitetura eclética e elementos art noveau e em 1990 foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná.

Serviço:

Jardim da Luz – Abertura do Natal no Reservatório da Sanepar

Local: Rua dos Presbíteros, 59 – São Francisco

Data e horário: 28 de novembro, às 20h

Entrada: Gratuita

Confira a Programação

30/11 - 20h - Coral Sanepar

05/12 - 20h - Auto de Natal Espírito de Amor e Confraternização

07/12 - 20h - CWBrass Quinteto de Câmara de Metais

12/12 - 20h - Auto de Natal Espírito de Amor e Confraternização

14/12 - 20h - Banda Gênesis Orquestra de Metais e Percussão

19/12 - 20h - Auto de Natal Espírito de Amor e Confraternização

21/12 - 20h - Encerramento oficial com Concerto da Big Belas Band