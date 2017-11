Centro Cívico tem árvore de Natal iluminada. Barigui e Tanguá também

(foto: Daniel Castellano/SMCS)

A decoração de Natal continua a ser montada em toda Curitiba. O parque Barigui vai ganhar uma árvore iluminada com 20 metros de altura. O Tanguá também terá sua árvore iluminada, com 18 metros, e além disso o belvedere – marca registrada do Tanguá – vai ter seu contorno marcado por luzes de Natal.

Quem passa pelo Centro Cívico já deve ter percebido a árvore iluminada na cor verde sobre a rotatória que fica em frente à Prefeitura. As luzes e enfeites são importantes para que Curitiba se posicione como destino turístico para a data, afirma a presidente do Instituto Municipal de Turismo, Tatiana Turra. “A decoração é fundamental para criar o ambiente natalino procurado pelo turista nesta época”, explica.

Na Rua XV de Novembro, dez estrelas de Belém iluminam prédios históricos, importantes para o patrimônio da cidade. As estrelas também estão na Casa da Memória, Capela Santa Maria e no parque Lago Azul. “O prefeito Rafael Greca se preocupou em pensar uma decoração que tenha ligação com os valores locais, o que dá um espírito mais autêntico à nossa celebração”, lembra Tatiana, que destaca também as apresentações étnicas no Memorial.

Também na região central, a Rua XV de Novembro, tem a Árvore da Vida, com cinco mil sálvias vermelhas, alusivas ao Natal. A árvore é cercada por 15 vasos com 150 mudas de flores tipo espírito santo vermelho e véu de noiva. Além disso, tem iluminação especial durante a noite. Em todo o Centro, as floreiras receberam ainda três mil sálvias vermelhas. Todas as flores receberão manutenção periódica e serão repostas sempre que necessário.

Bairros

O Jardim Botânico também recebeu uma Árvore da Vida, composta de cinco mil begônias vermelhas e cercada por 15 vasos floridos. A árvore e a estufa são iluminadas com as cores especiais do Natal às noites. Em Santa Felicidade, a Rua da Cidadania da Regional tem uma árvore com 2,5 mil sálvias vermelhas.

A decoração também se estende para outras regiões da cidade. No parque Lago Azul, no Umbará, foi montado um presépio, que fica iluminado durante a noite. As Administrações Regionais também ganharam decoração, com uma árvore iluminada como centro das atrações. “O Natal de Curitiba tem uma forte vocação turística, mas também é importante que a população aproveite essa época tão especial”, ponderou Tatiana.

Confira os próximos eventos do Natal de Curitiba no site: www.natalcuritiba.com.br