Inscrições para Corrida Noturna de Revezamento de Guarapuava vão até sábado

(foto: Divulgação)

A Corrida Noturna de Revezamento, que aconteceria dia 25, foi transferida para o próximo sábado (02), devido à previsão de chuva. Com isso, as inscrições podem ser feitas até o dia do evento (até 14h de sábado), na Kopanski Bikes. A corrida, organizada pela ATMG (Associação de Tênis de Mesa de Guarapuava) com apoio da Secretaria de Esportes e Recreação, terá um percurso de 15,9km (trio misto).

As inscrições custam R$ 45,00 + 5 quilos de alimentos (por trio), que podem ser entregues antes da corrida. Haverá premiação em dinheiro para os três primeiros lugares e troféus para os vencedores nas categorias, além de medalhas de participação.

Serviço: Corrida Noturna de Revezamento

Data: Sábado (02/12)

Horário: 20h (19h30 – concentração)

Largada: Pista Municipal de Atletismo