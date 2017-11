Daniel Galera participa de bate-papo da Biblioteca Pública

O romancista e tradutor Daniel Galera encerra em 05 de dezembro a temporada 2017 do projeto Um escritor na Biblioteca. O evento acontece no auditório da Biblioteca Pública do Paraná, às 19h30, com entrada gratuita. O jornalista Christian Schwartz faz a mediação do bate-papo como público, em que o convidado fala sobre suas experiências literárias.

Nascido em São Paulo, em 1979, Daniel Galera estreou com o livro de contos Dentes guardados (2001), publicado pelo selo independente Livros do Mal. Também é autor dos romances Até o dia em que o cão morreu (2003), Cordilheira (2008), que venceu o prêmio Machado de Assis da Fundação Biblioteca Nacional, Mãos de cavalo (2006) e Barba ensopada de sangue (2012), vencedor do prêmio São Paulo de Literatura 2013. Sua obra mais recente é Meia-noite e vinte (2016).

Galera tem livros publicados na Inglaterra, Estados Unidos, França, Itália, Argentina, Portugal, Romênia e Holanda. Como tradutor, verteu para o português livros de Irvine Welsh, David Foster Wallace, Hunter Thompson, entre outros autores.

PROJETO - Um Escritor na Biblioteca é um projeto realizado pela Biblioteca Pública do Paraná na década de 1980, retomado em 2011com a participação de autores brasileiros de variadas gerações, entre os quais Affonso Romano de Sant'Anna, Elvira Vigna, Milton Hatoum, Luci Collin, Joca Reiners Terron, Reinaldo Moraes, Cristovão Tezza e Ana Miranda. Os depoimentos são gravados e posteriormente publicados no jornal Cândido e editados em formato de livro pelo Núcleo de Edições da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná.

Serviço

Um escritor na Biblioteca, com Daniel Galera

05 de dezembro, às 19h30, no auditório da BPP

Rua Cândido Lopes, 133 - Centro - Curitiba

Entrada franca

Informações: (41) 3221-4974