Chapecoense é homenageada com placa e cápsula do tempo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ns semana do aniversário de um ano do desastre com o avião da Chapecoense na Colômbia, um evento foi realizado em homenagem às vítimas na cidade de La Unión, na Colômbia. O clube catarinense ganhou uma placa em parque local e teve camisa guardada em cápsula do tempo.

A homenagem foi realizada no Parque de La Unión, e começou com um minuto de silêncio. Na sequência, Hugo Botero López, prefeito da cidade, se pronunciou. "Aqueles seres que partiram não deixaram nossos corações", declarou o prefeito. Depois, foi a vez de Federico Gutiérrez, prefeito de Medelín, prestar sua homenagem aos afetados.

"A tarefa que resta é continuar a homenagem à vida de nossos heróis com atos como este", afirmou. Por fim, Andrés Botero Phillipsbourne, presidente do Atlético Nacional, reafirmar o laço criado com a Chapecoense após o acidente. "Colômbia e Brasil, Antioquia e Chapecó, Atlético Nacional e Chapecoense são palavras unidas pela solidariedade e pela fraternidade", disse. Durante o evento, foi inaugurada no Parque de La Unión uma placa em homenagem ao clube catarinense. Além disso, uma camisa da Chapecoense foi fechada em uma "cápsula do tempo", que será aberta em 40 anos. O fechamento da cápsula com mensagens de homenagens dos participantes colocou fim ao evento.