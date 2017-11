Polícia flagra mulher com crack escondido na genitália

(foto: 12ºBPM/PMPR)

Policiais militares do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), pertencente ao 1º Comando Regional de Polícia Militar (1º CRPM), apreenderam na noite de domingo (26/11) pedras de crack e buchas de cocaína. A ação policial aconteceu no centro de Curitiba e contou com o encaminhamento de duas pessoas.

Segundo informações do setor de Relações Públicas do batalhão, por volta das 21 horas, a PM avistou duas mulheres e um homem em atitude suspeita, na rua Nestor de Castro. Antes da abordagem, uma delas passou algo para o homem e fugiu. Após isso ele e a outra mulher foram revistados e, com o rapaz, foram encontrados três pedras de crack. Ele teria dito à equipe que comprou a droga de uma das jovens pelo valor de R$ 25,00.

Ainda de acordo com as informações do batalhão, a mulher admitiu ter buchas de cocaína na genitália. A partir dessa informação, foi solicitado apoio de uma policial militar para revistar a suspeita. Com a mulher, a policial encontrou 10 buchas de cocaína. Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada à Central de Flagrantes para medidas cabíveis.