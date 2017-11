Solar do Rosário promove cursos de férias em dezembro

(foto: Divulgação)

O fim de ano tem novidades no Solar do Rosário com cursos novos em dezembro. Há desde aulas especiais, com um único encontro, até intensivos de férias. São atividades nas áreas de artes, fotografia, literatura, línguas e jardinagem, entre outros. Uma ampla linha de cursos para aproveitar o período de fim de ano letivo. Para entrar em contato com o setor de cursos, ligue (41) 3225-6232, ou visite o site www.solardorosario.com.br.

Confira abaixo a lista de cursos de dezembro:

Caligrafia artística - com professor Ivo Nissola - quatro aulas a partir do dia 4, segunda-feira, das 19h às 21h30 - Os encontros visam ensinar a caligrafia artística, muito usada em convites e trabalhos de design - Investimento R$ 350

Como escrever contos de Natal - com professora Cláudia Moreira - uma aula no dia 9, sábado, das 14h às 17h - Cláudia ministra este encontro que ensina técnicas do conto como gênero literário com a temática natalina - Investimento R$ 195

Fotografia Básica - com professor Brasílio Wille - cinco aulas - turma da manhã do dia 4 a 8, das 9h às 12h; turma da noite de 5 a 8 das 19h às 21h e encerramento dia 9 das 9h às 12h - O curso trata sobre questões básicas da fotografia, da parte técnica até a prática - Investimento R$ 600

Desenho para Crianças e Adolescentes - com professora Mari Inês Piekas - quatro aulas em três turmas - Turma 1: de de 4 a 7 de dezembro das 14h às 17h, Turma 2: de 11 a 14 de dezembro das 9h30 às 12h30, Turma 3: de 11 a 14 de dezembro das 14h às 17h - O curso é voltado ao ensino de técnicas de desenho para alunos de 7 a 14 anos - Investimento R$ 195

Ateliê de Desenho e pintura - Intensivo de Lápis de Cor - com professora Mari Inês Piekas - quatro aulas do dia 4 ao 7, das 18h Às 21h - A professora foca no uso do lápis de cor para ensinar escala tonal, hachuras, volume, luz e sombra, entre outras técnicas do desenho - Investimento R$ 195

Oficina de Horta em Vasos - com professora Joyce Nascimento - uma aula dia 9, sábado, das 9h às 12h - Joyce comenta sobre hortaliças e temperos, bem como materiais e tipos de terra ideais para pequenas hortas - Investimento R$ 145

Ouro Verde - O Ciclo da erva-mate no Paraná - com professora Leticia Geraldi Ghesti - duas aulas dias 12 e 13, das 9h30 às 12h - O ciclo da erva-mate é discutido com importante ponto de vista histórico pela professora - Investimento R$ 80

Patrimônio Histórico de Curitiba - com professora Leticia Geraldi Ghesti - cinco aulas em duas turmas, Turma 1 do dia 11 a 16 das 9h30 às 12h, Turma 2 do dia 11 ao dia 15 das 19h às 20h30 e 16 das 10h às 13h - A história da cidade é desvendada através do estudo de monumentos tombados pela Secretaria do Estado da Cultura - Investimento R$ 100

Sobrevivendo em Inglês - com professor Ivan Moricz - seis aulas nos dias 1, 6, 8, 13, 15 e 20, das 14h30 às 16h30 - O professor dá dicas para um inglês prático neste módulo intensivo - Investimento R$ 150

Como Elaborar Projetos Culturais - com professor Jul Leardini - quatro aulas em duas turmas, Turma 1 de 11 a 14 das 9h às 12h30, Turma 2 de 18 a 21 das 19h às 22h30 - conheça como funcionam leis de incentivo e como preparar os diferentes modelos para inscrições - Investimento R$ 350

Os Brasileiros nas ruas de Paris - com professora Leticia Geraldi Ghesti - duas aulas dias 13 e 14 - A professora comenta sobre influências parisienses na história do Brasil - Investimento R$ 80

Solar do Rosário

Endereço: Rua Duque de Caxias, 4 - Centro Histórico - Curitiba

Setor de Cursos: de segunda a sexta-feira das 10h às 19h e sábado das 9h às 13h

Informações: (41) 3225-6232

www.solardorosario.com.br