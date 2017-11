Paraná tenta contratar artilheiro da Série B de 2012

Zé Carlos: 85 gols na Série B desde 2009 (foto: Reprodução/Twitter/Crb.esp.br)

O Paraná Clube está perto de anunciar dois reforços para a temporada 2018. O primeiro nome da lista é o centroavante Zé Carlos, 34 anos e 1,86 m de altura. Ele jogou a Série B de 2017 pelo CRB, marcando quatro gols em 22 jogos (16 como titular). Se os números da atual temporada não empolgam, o currículo de Zé Carlos trazem dados positivos. Em 2012, ele foi artilheiro da segunda divisão nacional, com 27 gols em 30 jogos.

Zé Carlos é o maior artilheiro da Série B das últimas nove edições. Desde 2009, ele acumulou 85 gols em 153 partidas na competição nacional. Fica à frente dos atacantes Lincom (hoje no Brasil-RS) e Jael (hoje no Grêmio), com 53 gols cada, que estão em segundo lugar nessa lista.

O atacante já rodou por 17 clubes na carreira: Corinthians-AL, Porto-POR, Vizela-POR, CRB, Ponte Preta, Ulsan Hyundai-COR, Jeonbuk Motors-COR, Cruzeiro-MG, Portuguesa-SP, Gamba Osaka-JAP, Criciúma, Changchun Yatai-CHN, Sharjah-EAU, Ajman Club-EAU, Santa Cruz e Fortaleza.

Outro possível reforço do Paraná é o volante Alex Santana, 22 anos. Ele começou o ano emprestado pelo Internacional ao clube paranaense.Virou titular e peça-chave no esquema tático do técnico Wagner Lopes. O bom desempenho chamou a atenção do clube gaúcho, que pediu o retorno do atleta. No entanto, ficou encostado no clube de origem. Disputou apenas uma partida desde então — ficou em campo por 45 minutos na derrota para o Atlético-MG, pela Primeira Liga.

No Internacional, Alex Santana também foi punido pela diretoria por faltar a um treinamento.

No Paraná, o volante disputou 19 jogos (15 como titular), marcou dois gols e fez uma assistência.