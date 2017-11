Marquito, assistente de palco de Ratinho, sofre acidente de carro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Marquito, 57, tranquilizou os fãs após sofrer um acidente de carro no último domingo (26), quando voltava de Curitiba para São Paulo. Ele relatou o ocorrido em seu Instagram. "Sofri um acidente, virei o carro, mas isso é coisa que acontece na vida da gente", disse. "É um susto. Deus me livrou e estou aqui para a próxima", disse. Segundo Marquito, a presença de óleo na pista fez com que ele perdesse o controle da direção na BR-116. No dia seguinte, o assistente de palco do "Programa do Ratinho" postou um vídeo no qual ele apareceu emocionado e agradeceu o apoio dos fãs. "Quero agradecer a todos que ligaram para mim e conversaram comigo. Está tudo bem. Perdi meu carro, mas tudo bem, não perdi minha vida."