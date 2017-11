Sandra Annenberg se declara a Jô Soares

(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Sandra Annenberg, como ela mesmo disse, não deixou passar a oportunidade. No "Jornal Hoje", da Globo, desta terça (28), a jornalista aproveitou a deixa do fim de uma reportagem sobre a autobiografia de Jô Soares e emendou um "eu te amo" direcionado ao ex-apresentador da emissora. "Dony, eu preciso aproveitar essa oportunidade para fazer uma declaração: 'Jô Soares, eu te amo'", disse Sandra, entre risos, ao seu colega de bancada, Dony De Nuccio. "[Ele] condensa várias vidas em uma e o talento de várias pessoas em um só. É impressionante", completou Dony. Sandra ainda finalizou com um "ele é incrível" antes de encerrar a telejornal.

MEME

Na semana passada, Sandra "causou" -e virou meme- nas redes sociais ao reagir com espanto e olhos arregalados depois de uma reportagem em que um médico mandava o jornalista "comer merda". "To chocado que Sandra Annenberg atualizou seu próprio meme", disse outro usuário do Twitter ao lembrar que, em 2011, Sandra viralizou com o seu "que deselegante" -na época, o comentário foi feito após a jornalista ser surpreendida por ativistas que interromperam uma entrada ao vivo da repórter Monalisa Perrone.