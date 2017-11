Rita Lee é homenageada de prêmio de música

(foto: Reprodução)

CHICO FELITTI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rita Lee terminou de alimentar os bichos (eram sete gatos, cinco cachorros, cinco tartarugas, três ratos e 30 carpas, na última contagem) da casa de que sai muito pouco, num condomínio fechado nas cercanias de São Paulo e, antes de retomar a faxina de fim de ano que consome parte dos seus últimos dias, se sentou para responder às perguntas da reportagem.

A figura pop, geralmente associada com seu cancioneiro e dezenas de milhões de discos vendidos, agora se dedica aos bichos e à natureza. E diz que não volta a fazer um show nem que Jesus desça à Terra. Lee será homenageada no primeiro Women's Music Event Awards by Vevo, premiação de que só participam musicistas do sexo feminino, avaliadas por um júri de mulheres e pelo público, que acontece em 28 de novembro, em São Paulo.

Mas Rita não sabe se estará lá de corpo físico. É capaz que fique em casa escrevendo um novo livro, vendo a novela das nove e cuidando dos bichos e terminando a faxina, como conta na entrevista abaixo.

Qual é o sentimento que dá ser homenageada?

Rita Lee - Sentimento de gratidão e um "cadinho" de ego inflado.

Você planeja ir ao prêmio?

- Se minha preguiça mortal de sair de casa me der uma brecha, eu vou.

O que lhe tira de casa hoje em dia?

- Visitar meu neto Arthur [filho do artista plástico Antonio Lee, caçula de Rita], que acabou de nascer.

Qual é a importância de mulheres se juntarem em ações como essa?

- Que seja uma "blitzkrieg" [tática militar conhecida como ataque-relâmpago] protecionista, porém sem histerias.

Para quem você daria um troféu que homenageia mulheres da música?

- Elis Regina.

Você está nos mais vendidos das categorias não ficção, com sua autobiografia, e ficção, com o livro de contos "Dropz". Isso anima sua faceta escritora a continuar publicando? Tem algum rascunho no iPad?

- Essa minha fase de escritora está sendo muito gratificante, no momento rabisco no meu velho iPad uma historieta infanto-juvenil.

Você se define como "de temporadas" no que ouve, no que lê e no que gosta. Está numa temporada de quê?

- A temporada do momento é maratona de séries de TV.

O que você anda vendo de TV?

- Ando espiando a novela [das nove, "O Outro Lado do Paraíso"] pra ver Grazi Massafera no papel de vilã.

Política: ainda trabalhamos ou já deixamos de lado?

- Acompanhar a cena política no Brasil está pior que assistir série de horror classe Z. Enquanto existir voto obrigatório, esse script medíocre não mudará.

No programa do Pedro Bial, ele pediu para falar de drogas e você citou Coca-cola, café, açúcar e álcool, e a internet foi à loucura. Você é a favor da liberação de todas as drogas?

- Como eu já dizia numa música "Quanto mais proibido mais faz sentido a contravenção". Hoje há todo tipo de informação sobre os efeitos de cada droga. Quem quiser usar que use e foda-se.

A literatura veio pra substituir sua presença na internet, especialmente no Twitter, de onde você deu uma sumida faz quatro anos?

- Ainda bem que eu não tenho mais Twitter, ou já estaria crucificada em praça pública por não ter papas na língua.

Há relatos de que você vendeu parte dos seus instrumentos musicais nos últimos meses. É um expurgo da sua vida musical?

- Epa! Não vendi instrumento algum, sou apegada a eles, pretendo deixar todos de herança para meus netos.

Nem se Jesus descesse à Terra teríamos chance de ver um show seu?

- Nem.